Лжеполицейских будут судить за похищение человека

Похитителям удалось заставить жертву выплатить им 140 тыс. евро за свободу.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинение троим местным жителям, похитивших человека под видом сотрудников правоохранительных органов. Дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, осенью 2017 года обвиняемые, притворившись полицейскими, совершили разбойное нападение на мужчину у дома № 129 по проспекту Энгельса. Преступники забрали у жертвы личные вещи, включая ключи от личного автомобиля, который они отогнали в другое место. На лицо потерпевшего лжеполицейские надели шапку и посадили в салон своего автомобиля, где провели допрос с пристрастием, вымогая у жертвы 1,5 миллиона евро. После отказа, мужчину отвезли в дачный дом в Волосовском районе Ленинградской области и продолжили вымогать у него деньги. Вместо заявленной суммы похитителям удалось заставить жертву выплатить им 140 тыс. евро за свободу. Чтобы получить деньги, мужчину привезли обратно в Петербург и освободили. В городе преступников задержали настоящие сотрудники правоохранительных органов.



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