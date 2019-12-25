Трое петербуржцев подрались в автобусе на Ленинском проспекте

Дебоширы продолжили борьбу оказавшись на улице.

В пятницу вечером, 7 февраля, пассажиры автобуса №114 стали невольными очевидцами перепалки трех мужчин. Об этом стало известно из группы "Признавашки ДТП И ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Сначала ругающиеся перешли на мат, а затем "распустили руки". Один из них начал бить оппонентов, но его удалось "прижать к поручню" и вытолкать из автобуса. Однако он сразу же вернулся обратно, используя другую дверь. В итоге из общественного транспорта высадили всех троих и борьба продолжилась на улице.

О конфликте сразу же сообщили в Правоохранительные органы. Полицейские оперативно выехали на указанное место на Ленинском проспекте, но никого не обнаружили. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Светлановской площади парализовало движение из-за ДТП с трамваем.

Фото: pexels