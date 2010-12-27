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Три семьи из Ленобласти получат по 600 тысяч за "юбилейных" дочек
Сегодня, 18:37
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Asyaromanenkova
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Три семьи из Ленобласти получат по 600 тысяч за "юбилейных" дочек

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В Ленобласти трем семьям вручат подарки за рождение детей, которые помогли населению региона перешагнуть рубеж в 1,8 миллиона человек.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручит сертификаты на 600 тысяч рублей трем семьям из региона. У этих ленинградцев родились дети, которые помогли региону переступить рубеж численности населения в 1,8 миллиона человек.

"Юбилейными" младенцами стали три девочки. Их назвали Елизавета, Дарья и Ольга. Все они родились в ночь на 1 августа, накануне 90-летия области. Девочки появились на свет в Луге, Гатчине и Сланцах.

Для награждения семей с "юбилейными" детьми был учрежден специальный фонд.

Как сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленобалсти, численность региона продолжит расти согласно социально-экономическому прогнозу до 2020 года. Ожидается, что стимулирующие программы приведут к приросту жителей области.

Теги: новости ленобласти , новости питера , новости спб , рождемость , юбилей ленобласти
Категории: Новости СПб

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