Три семьи из Ленобласти получат по 600 тысяч за "юбилейных" дочек

В Ленобласти трем семьям вручат подарки за рождение детей, которые помогли населению региона перешагнуть рубеж в 1,8 миллиона человек.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручит сертификаты на 600 тысяч рублей трем семьям из региона. У этих ленинградцев родились дети, которые помогли региону переступить рубеж численности населения в 1,8 миллиона человек.

"Юбилейными" младенцами стали три девочки. Их назвали Елизавета, Дарья и Ольга. Все они родились в ночь на 1 августа, накануне 90-летия области. Девочки появились на свет в Луге, Гатчине и Сланцах.

Для награждения семей с "юбилейными" детьми был учрежден специальный фонд.

Как сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленобалсти, численность региона продолжит расти согласно социально-экономическому прогнозу до 2020 года. Ожидается, что стимулирующие программы приведут к приросту жителей области.