Три ребенка пострадали в массовом ДТП на трассе "Кола"

Всего травмы различной степени тяжести получили 5 человек.

Днём 17 августа, на трассе "Кола" между Всеволожском и Петербургом произошло массовое ДТП, есть пострадавшие Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Авария произошла в 14:20 на 13-м километре автодороги "Кола". По предварительным данным, водитель "Хонды" не справился с управлением и врезался с "Киа", которая в тот момент двигалась в том же направлении. В результате столкновения была задета еще одна легковушка - "Мазда".

В ДТП пострадал водитель "Хонды", а также пассажиры "Киа", среди которых были девочки 2011, 2013, 2016 годов рождения и женщина 1991 года рождения. Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе загорелась машина виновника ДТП.

Фото: УГИБДД ГУ МВД по городу и Ленобласти.