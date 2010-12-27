В Приморском районе загорелась машина виновника ДТП

Один из участников аварии получил травмы средней степени тяжести.

Вечером 17 августа в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием четырех автомобилей, одна из легковушек загорелась. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, авария произошла в 17:20 по адресу улица Савушкина, 119. Водитель "БМВ" 1990-го года рождения последовательно столкнулся с тремя автомобилями на съезде в сторону Яхтенной улицы. Машины в этот момент поворачивали налево. В результате ДТП "БМВ" загорелся, водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Больше никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стали известны подробности ДТП на проспекте Героев.

Фото: vk.com/spb_today