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В Приморском районе загорелась машина виновника ДТП
Сегодня, 19:31
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nadezhda_sib

В Приморском районе загорелась машина виновника ДТП

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Один из участников аварии получил травмы средней степени тяжести.

Вечером 17 августа в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием четырех автомобилей, одна из легковушек загорелась. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

По предварительным данным, авария произошла в 17:20 по адресу улица Савушкина, 119. Водитель "БМВ" 1990-го года рождения последовательно столкнулся с тремя автомобилями на съезде в сторону Яхтенной улицы. Машины в этот момент поворачивали налево. В результате ДТП "БМВ" загорелся, водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Больше никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что стали известны подробности ДТП на проспекте Героев

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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