Стали известны подробности ДТП на проспекте Героев

По предварительным данным, три человека пострадали.

Днем 17 августа на перекрестке Маршала Захарова и проспекта Героев произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу сообщила о подробностях аварии.

По предварительной информации, в 16:50 в Красносельском районе Петербурга водитель "Ситроен" не справился с управлением перед перекрестком со стороны ул. Маршала Захарова и попытался уйти от столкновения, объезжая автобус №142. В этот момент общественный транспорт поворачивал направо, и, выехав на перекресток, врезался в 3 легковых машины.

На данный момент известно, что три водителя автомобилей находятся в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Васильевском острове пришлось эвакуировать карету.

Видео: Piter.TV