На проспекте Героев пассажирский автобус попал в ДТП

На юго-западе Петербурга произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом 17 августа сообщили очевидцы в социальных сетях. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял последствия аварии на видео.
Инцидент произошел на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. По словам свидетелей, на перекрестке светофор работал с неполадками, он показывал "зеленый". В итоге несколько легковых автомобилей врезались в пассажирский автобус.
О пострадавших пока неизвестно. На место аварии прибыли "скорая помощь" и сотрудники МЧС.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что массовое ДТП на ЗСД спровоцировало многокилометровую пробку.
Видео: Piter.TV
Фото: vk.com/spb_today
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