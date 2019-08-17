На проспекте Героев пассажирский автобус попал в ДТП

Участниками аварии стали как минимум 3 транспортных средств.

На юго-западе Петербурга произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом 17 августа сообщили очевидцы в социальных сетях. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял последствия аварии на видео.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова. По словам свидетелей, на перекрестке светофор работал с неполадками, он показывал "зеленый". В итоге несколько легковых автомобилей врезались в пассажирский автобус.

О пострадавших пока неизвестно. На место аварии прибыли "скорая помощь" и сотрудники МЧС.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что массовое ДТП на ЗСД спровоцировало многокилометровую пробку.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb_today