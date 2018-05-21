На Васильевском острове пришлось эвакуировать карету

Жители Северной столицы стали свидетелями необычного "петербургского" ДТП на Васильевском острове. Участником инцидента стала карета, у которой отвалилось колесо.
Одиноко стоящее транспортное средство заметили на Университетской набережной 16 августа. Карета является одним из способов передвижения по Петербургу для туристов и новобрачных. Инцидент случился недалеко от пересечения 2-й и 3-й линии В.О.
Сломанную карету пришлось забирать эвакуатору. Были ли в тот момент в карете пассажиры - не уточняется.
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Фото: соцсети
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