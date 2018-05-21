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На Васильевском острове пришлось эвакуировать карету
Сегодня, 18:19
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На Васильевском острове пришлось эвакуировать карету

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У кареты отвалилось колесо на Университетской набережной.

Жители Северной столицы стали свидетелями необычного "петербургского" ДТП на Васильевском острове. Участником инцидента стала карета, у которой отвалилось колесо.

Одиноко стоящее транспортное средство заметили на Университетской набережной 16 августа. Карета является одним из способов передвижения по Петербургу для туристов и новобрачных. Инцидент случился недалеко от пересечения 2-й и 3-й линии В.О. 

Сломанную карету пришлось забирать эвакуатору. Были ли в тот момент в карете пассажиры - не уточняется. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские помогли беременной женщине доехать до роддома

Фото: соцсети 

Теги: дтп с каретой, карета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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