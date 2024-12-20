Около Исаакиевского собора сломалась и опрокинулась карета

После ремонта карета вернулась на свой маршрут следования, пострадавших нет.

В центре Петербурга, около Исаакиевского собора, произошло историческое ДТП: сломалась и опрокинулась карета. Об этом пишет 78.ru 3 апреля.

Уточняется, что у транспорта лопнула рессора. По предварительным данным, пострадавших нет. После ремонта карета вернулась на свой маршрут следования.

Ранее мы рассказывали о том, что на Дворцовую пристань спустя год реставрации возвращаются медные львы. Скульптуры пострадали от туристов и горожан, которые забираются на их спины для фото.

Фото: 78.ru