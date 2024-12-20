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Около Исаакиевского собора сломалась и опрокинулась карета
Сегодня, 16:36
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Около Исаакиевского собора сломалась и опрокинулась карета

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После ремонта карета вернулась на свой маршрут следования, пострадавших нет.

В центре Петербурга, около Исаакиевского собора, произошло историческое ДТП: сломалась и опрокинулась карета. Об этом пишет 78.ru 3 апреля. 

Уточняется, что у транспорта лопнула рессора. По предварительным данным, пострадавших нет. После ремонта карета вернулась на свой маршрут следования. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Дворцовую пристань спустя год реставрации возвращаются медные львы. Скульптуры пострадали от туристов и горожан, которые забираются на их спины для фото. 

Фото: 78.ru 

Теги: исаакиевский собор, карета
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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