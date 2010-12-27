Полицейские помогли беременной женщине доехать до роддома

История началась на 53-м километре внутренней стороны КАД, где к сотрудникам подошел взволнованный мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь беременной женщине, у которой начались роды прямо на дороге. Красивую историю СМИ рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как стало известно, капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин находились на 53-м километре внутренней стороны КАД, когда к ним за помощью обратился взволнованный мужчина. Он сообщил сотрудникам, что его супруга начала рожать прямо в дороге. Мужчина попросил полицейских помочь быстрее добраться до больницы.

Полицейские согласились, и через 15 минут автомобиль с роженицей оказался у родильного дома. В МВД отметили, что роды прошли успешно и новоиспечённые мама и папа выразили благодарность отзывчивым сотрудникам Госавтоинспекции.

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Фото: открытые источники