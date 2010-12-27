Петербургский таксист принял роды у пассажирки на Выборгском шоссе

Родившегося мальчика вместе с мамой передали скорой.

Петербургский таксист принял роды у жительнице Ленобласти прямо в автомобиле. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" ссылаясь на начальник диспетчерской службы одного из такси.

История случилась накануне по дороге из Сертолово в Петербург. 40-летний таксист забрал из области беременную женщину и ее подругу. На Выборгском шоссе машина остановилась и все пассажиры стали ждать скорую, когда в этот момент у роженицы начались схватки.

Увидел, что головка показалась, мне уже оставалось только руки подставить, принять его и положить маме на живот, —

рассказал водитель.

Родившегося мальчика вместе с мамой передали приехавшей скорой. Ранее мы писали об истории другой петербурженки, у которой родилась четверня.

Фото: открытые источники