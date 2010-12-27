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Петербургский таксист принял роды у пассажирки на Выборгском шоссе
Сегодня, 19:21
906
Rybka123

Петербургский таксист принял роды у пассажирки на Выборгском шоссе

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Родившегося мальчика вместе с мамой передали скорой.

Петербургский таксист принял роды у жительнице Ленобласти прямо в автомобиле. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" ссылаясь на начальник диспетчерской службы одного из такси.

История случилась накануне по дороге из Сертолово в Петербург. 40-летний таксист забрал из области беременную женщину и ее подругу. На Выборгском шоссе машина остановилась и все пассажиры стали ждать скорую, когда в этот момент у роженицы начались схватки.

Увидел, что головка показалась, мне уже оставалось только руки подставить, принять его и положить маме на живот,  —
рассказал водитель.

Родившегося мальчика вместе с мамой передали приехавшей скорой. Ранее мы писали об истории другой петербурженки, у которой родилась четверня. 

Фото: открытые источники 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 20:15

надеюсь водитель был Русским! 

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