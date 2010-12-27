Петербургский таксист принял роды у пассажирки на Выборгском шоссе

Петербургский таксист принял роды у жительнице Ленобласти прямо в автомобиле. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" ссылаясь на начальник диспетчерской службы одного из такси.
История случилась накануне по дороге из Сертолово в Петербург. 40-летний таксист забрал из области беременную женщину и ее подругу. На Выборгском шоссе машина остановилась и все пассажиры стали ждать скорую, когда в этот момент у роженицы начались схватки.
Увидел, что головка показалась, мне уже оставалось только руки подставить, принять его и положить маме на живот, —
рассказал водитель.
Родившегося мальчика вместе с мамой передали приехавшей скорой. Ранее мы писали об истории другой петербурженки, у которой родилась четверня.
Фото: открытые источники
Обсуждение ( 1 )
надеюсь водитель был Русским!