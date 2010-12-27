У 37-летней петербурженки родилась четверня

Она стала мамой впервые.

Петербурженка стала мамой четырех детей. Они появились на свет в перинатальном центре при педиатрическом университете. Об этом 23 июля сообщила "Фонтанка.ру".

У 37-летней женщины родились три мальчика и одна девочка. Она стала мамой в первой раз и сразу же многодетной. По данным издания, роды закончились в 10:25. Все чувствуют себя хорошо.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рождаемость в Петербурге снизилась на 3,8%. По словам председателя по социальной политике, она падает из-за сокращения численности женщин в активном репродуктивном возрасте. Также сказывается снижение реальных доходов определенных групп населения.

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