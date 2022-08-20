Три районных суда Петербурга эвакуировали после сообщений о минировании

Как сообщили источники, тревожные сообщения получили Московский, Октябрьский и Калининский районные суды. После этого сотрудников и посетителей попросили покинуть помещения.
На месте работают экстренные службы и сотрудники полиции. Специалисты проводят проверку зданий и прилегающих территорий.
О результатах обследования и наличии каких-либо опасных предметов пока не сообщалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мы писали, что Хованский просидит в СИЗО до сентября.
Фото: Piter.tv
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