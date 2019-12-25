Три петербургских компании прошли во второй тур конкурса на лучший архитектурный проект ЦРБ

Завершен прием работ для участия во втором туре Всероссийского открытого публичного конкурса на лучший архитектурный проект центральной районной больницы (ЦРБ). Дальше прошли 12 организаций, из них три из Петербурга: ООО "Темп-Проект", ООО "Архитектурное бюро "Студия 44" и ООО "Профиль". Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".
По условиям конкурса, участники должны разработать архитектурный проект объекта с возможностью его адаптации для строительства во всех климатических районах, кроме районов вечной мерзлоты, для участков со сложной гидрогеологией и в зонах, характеризующихся сейсмической активностью выше шести баллов. Также конкурсантам предложили разработать проектные предложения по компоновке функционально-технологических зон объекта с возможностью их применения при застройке геометрически сложных земельных участков городских поселений.
Всего было представлено 18 проектов, шесть из них были разработаны для больницы на 80 коек, пять – для больницы на 240 коек и семь – на 400 коек. Инициаторами конкурса стали Минстрой и Минздрав России. Организатором выступила компания ФАУ "ФЦС", оператором – Союз архитекторов России.
Работа жюри завершится до 1 июля. Победителей объявят 10 июля.
Ранее мы писали, что Минстрой России разработал новый статус рабочей документации для объектов капстроительства.
Фото: pixabay.com
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