  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Три петербургские компании признали лучшими экспортерами года
Сегодня, 20:24
249
smirenny

Три петербургские компании признали лучшими экспортерами года

0 0

Компании из Петербурга вошли в 13 лучших.

Во вторник, 3 ноября, стали известны итоги Всероссийского конкурса "Экспортер года". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

В числе 13 лучших компаний оказались три петербургские: ООО "ГЕРОФАРМ" в номинации "крупный бизнес", ООО "Ассоциация медицины и аналитики" в номинации "экспортер года в сфере промышленности", АО "ОДК-Климов" в категории "экспортер года в сфере услуг". Победителей поздравил губернатор. Всего в конкурсе участвовали 70 компаний страны.

Ранее мы писали, что БЦ "Монблан" на Большом Сампсониевском продали почти за 600 млн рублей.

Фото: pixabay

Теги: компании-экспортеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии