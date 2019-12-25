Три петербургские компании признали лучшими экспортерами года

Компании из Петербурга вошли в 13 лучших.

Во вторник, 3 ноября, стали известны итоги Всероссийского конкурса "Экспортер года". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В числе 13 лучших компаний оказались три петербургские: ООО "ГЕРОФАРМ" в номинации "крупный бизнес", ООО "Ассоциация медицины и аналитики" в номинации "экспортер года в сфере промышленности", АО "ОДК-Климов" в категории "экспортер года в сфере услуг". Победителей поздравил губернатор. Всего в конкурсе участвовали 70 компаний страны.

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