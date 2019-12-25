БЦ "Монблан" на Большом Сампсониевском продали почти за 600 млн рублей

Покупателем здания стало ООО "НОРД ВУД".

Бизнес-центр "Монблан" на Большом Сампсониевском проспекте продали на торгах за 593,4 миллионов рублей. О реализации имущества ликвидируемого банка "Советский", который выставили на аукцион в минувшем феврале, рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома.

Площадь шестиэтажного здания составляет 8,9 тыс. квадратных метров, БЦ является частью элитного жилого дома "Монблан", построенного 12 лет назад. Бизнес-центр назвали единственным в городе зданием с имеющимися характеристиками с точки зрения локации и транспортной доступности. Известно, что покупателем здания стало ООО "НОРД ВУД", БЦ полностью готов к эксплуатации, например, под офисы с высокими электрическими мощностями.

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Фото: nt.spb.ru