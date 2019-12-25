У трех футболистов "Брюгге" перед матчем с "Зенитом" выявили коронавирус

Болезнь у них протекает бессимптомно.

Три игрока бельгийского футбольного клуба "Брюгге" заразились коронавирусом. Информация об этом появилась в Twitter клуба.

Тесты Симона Миньоле, Одилона Косуну, Майкла Крменчика на COVID-19 оказались положительными. Также заболел и гендиректор команды Винсент Маннарт. Спортсменов поместили на карантин, в Россию они не поедут. Болезнь протекает бессимптомно.

Игра с "Брюгге" должна состояться на "Газпром Арене" во вторник, 20 октября в рамках Лиги Чемпионов. В связи с этим на Крестовском острове будет ограничено движение транспорта.

Фото: ClubBrugge / Twitter