На трассе "Сортавала" автобус с туристами съехал в кювет

В результате ДТП пострадали три человека.

Вечером 16 февраля на 320-м км трассы "Сортавала" в Питкярантском районе произошло ДТП. Как сообщила региональная Госавтоинспекция, автобус "Скания", двигающийся в сторону Финляндии, съехал в кювет.

В транспортном средстве находились 19 пассажиров, в их числе 5-летний ребенок. По предварительной версии, 35-летний водитель не справился с управлением в условиях мокрого снега. В результате случившегося пострадали три человека. 21-летнему юноше и женщинам 19 и 64 лет диагностировали ушибы и назначили амбулаторное лечение.

В ГИБДД отметили, что водитель был трезв. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что пешеход-нарушитель погиб под колесами авто в Тихвине.

Фото: 10.mchs.gov.ru