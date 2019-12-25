Пешеход-нарушитель погиб под колесами авто в Тихвине

Водитель скрылся с места ДТП.

В ночь с 16 на 17 февраля в Тихвине произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, неустановленный водитель наехал на 33-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 23:35 возле дома №157 на Советской улице. О происшествии в экстренные службы сообщил мимо проезжающий автомобилист. Он заметил лежащего посреди дороги человека в темной одежде, с которого слетели ботинки. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть пострадавшего.

Погибшим оказался житель Тихвина. Удалось найти автомобиль, на котором, предположительно, был совершен наезд. Chevrolet Lacetti с повреждениями, характерными для ДТП, зарегистрирован на жительницу Бокситогорска. Является ли женщина виновницей аварии, выясняется. Иномарка помещена на спецстоянку.

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Фото: Piter.TV