У "Юбилейного" могут организовать третью фан-зону к Евро-2020

Первые две расположатся на Дворцовой и на Конюшенной площадях.

Третья фан-зона чемпионата Европы по футболу может появиться рядом со дворцом спорта "Юбилейный". Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в эфире программы "Открытая студия".

Пока город обзавелся двумя основными фан-зонами: на Дворцовой и на Конюшенной площадях. Отмечается, что зона на Дворцовой займет территорию подальше от Невского проспекта, на ней болельщики смогут смотреть матчи. В третьей зоне, о создании которой власти уже договорились, будут проходить концерты и различные активности.

Во время Евро-2020 заполняемость "Газпром Арены", главной площадки для матчей, будет не менее 50%.

Также мы писали, что болельщиков Евро-2020 в Петербурге будут перевозить на шести автобусах-шаттлах.

Фото: Piter.tv