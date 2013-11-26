Баскетбольный "Зенит" объявил об уходе Трента Фрейзера

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" объявил об уходе защитника Трента Фрейзера. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по взаимному согласию.
Баскетбольный клуб "Зенит" сообщил о расставании с американским защитником Трентом Фрейзером. Как отметили в пресс службе команды, контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.
В клубе поблагодарили баскетболиста за четыре сезона, отметив его самоотдачу, лидерские качества и вклад в результаты команды.
27-летний Фрейзер выступал за петербургский клуб с 2023 года.
Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".
Фото: pixabay
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