Баскетбольный "Зенит" объявил об уходе Трента Фрейзера

Петербургский клуб и американский защитник Трент Фрейзер прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" объявил об уходе защитника Трента Фрейзера. Стороны приняли решение прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

Баскетбольный клуб "Зенит" сообщил о расставании с американским защитником Трентом Фрейзером. Как отметили в пресс службе команды, контракт с игроком был расторгнут по соглашению сторон.

В клубе поблагодарили баскетболиста за четыре сезона, отметив его самоотдачу, лидерские качества и вклад в результаты команды.

27-летний Фрейзер выступал за петербургский клуб с 2023 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

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