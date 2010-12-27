Директор олимпийской школы резерва получила выговор за неподтвержденные поборы

Тренеры СДЮШОЛ отделения спортивной акробатики привлечены к административной ответственности.

Педагогам из Выборга, которые воспитывают акробаток в школе олимпийского резерва, объявили дисциплинарное взыскание. Причиной этому стало некорректное ведение финансовой отчётности. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга.

Известно, что директору СДЮШОР Светлане Агапитовой объявлен выговор. Тренеры в свою очередь привлечены к административной ответственности.

Наказание тренеры получили из-за "некорректного использования денежных средств". Однако стоит заметить, что от родителей учениц не подтвердились жалобы на поборы. Об этом рассказали в администрации Выборгского района.