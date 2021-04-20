Тренера по фигурному катанию в Петербурге заподозрили в домогательствах

В Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего тренера по фигурному катанию Валентина Лоскутова. Мужчину подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего ученика. По данным исполнительного директора Федерации фигурного катания Ленобласти Анны Старковой, тренер проявлял нездоровый интерес к 14-летнему фигуристу, когда работал в школе Всеволожска, а также тренировал в петербургской школе "Северное сияние".

Старкова рассказала, что ребенок показывал ей сообщения от тренера и делился своими переживаниями. Уголовное дело возбуждено по статье 135 Уголовного кодекса РФ. По словам Старковой, важно найти других возможных пострадавших.

Всеволожский городской суд отказал следствию в ходатайстве о заключении подозреваемого под стражу. Вместо этого Лоскутову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По первой части предъявленной статьи ему грозит до трех лет лишения свободы.

