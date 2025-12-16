Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина получит квартиру от властей Петербурга

Законодательное собрание Северной столицы одобрило продажу жилья целевому назначению известному тренеру по фигурному катанию. Квартира расположена на Пахомовской улице.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило продажу льготной квартиры целевому назначению заслуженному тренеру по фигурному катанию Тамаре Москвиной. Об этом сообщили в городском парламенте. Жильё находится на Пахомовской улице.

Аналогичную скидку на приобретение недвижимости также получили пловец Андрей Калина и легкоатлетка Екатерина Бахвалова. Продажа квартир целевым назначением представляет собой государственную льготу Петербурга. Она позволяет известным спортсменам и тренерам выкупить жильё по цене значительно ниже рыночной.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV