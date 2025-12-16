Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина получит квартиру от властей Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило продажу льготной квартиры целевому назначению заслуженному тренеру по фигурному катанию Тамаре Москвиной. Об этом сообщили в городском парламенте. Жильё находится на Пахомовской улице.
Аналогичную скидку на приобретение недвижимости также получили пловец Андрей Калина и легкоатлетка Екатерина Бахвалова. Продажа квартир целевым назначением представляет собой государственную льготу Петербурга. Она позволяет известным спортсменам и тренерам выкупить жильё по цене значительно ниже рыночной.
Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.
Фото: Piter.TV
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