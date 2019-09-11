Вышел трейлер сериала "Дублинские убийства" про пропажу детей

Премьера первых серий запланирована на 10 ноября 2019 года.

В сети появился трейлер документального сериала BBC под названием "Дублинские убийства". В основу проекта легли произведения обладательницы "Премии Эдгара Аллана По", ирландской писательницы Таны Френч.

Сюжет сериала расскажет о детективах Робе Райли и Кесси Мэдокс. Герои поручают расследовать убийство юной девушки, совершенное с явным намеком на мистику и тайные общества. Позднее детективы оказываются втянуты в череду преступлений с пропажей детей.

Главные роли в сериале сыграли Сара Грин ("Викинги", "Страшные сказки") и Киллиан Скотт ("Голгофа", "Хорошие вибрации"). Премьера первых серий запланирована на 10 ноября 2019 года.

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Видео: YouTube/BBC