Вышел трейлер фильма ужасов "Сладкий попкорн"

Премьера картины запланирована на 17 сентября 2019 года.

В сети появился трейлер фильма ужасов "Сладкий попкорн" ("Candy Corn"). Премьера картины запланирована на 17 сентября 2019 года.

Сюжет картины развернтеся вокруг маньяка, который нападает на путешествующий карнавал. Картину снял режиссер Джош Хэсти. Главные роли в ленте сыграли П.Дж. Соулз, Тони Тодд, Кортни Гейнс, Панчо Молер, Скай Элобар, Калеб Томас, Джейм Галлахер и другие.

Ранее мы публиковали слова исполнителя роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман, в которых он рассказал о возможном продолжении сериала.

Видео: YouTube