Трехэтажная поликлиника появится в Выборге к 2024 году

Помимо взрослого и детского отделения в здании расположатся пункт лучевой диагностики, дневной стационар на четыре койки, стоматология, кабинет ЛФК и клинико-диагностическая лаборатория.

В Выборге в микрорайоне Южный построят поликлинику за 775 млн рублей. Об этом 28 марта рассказали в пресс-службе комздрава Ленобласти.

Поликлиника будет трехэтажной, она рассчитана на 380 посещений в смену и будет обслуживать 45 тысяч жителей Южного. Ввести в эксплуатацию ее планируют в марте 2024 года.

Помимо взрослого и детского отделения в здании расположатся пункт лучевой диагностики, дневной стационар на четыре койки, стоматология, кабинет ЛФК и клинико-диагностическая лаборатория.

Ранее новое отделение скорой помощи построят на Гражданском проспекте. Начальная цена контракта на строительство составляет 258, 4 млн рублей.

Фото: Piter.tv

