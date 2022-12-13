Новое отделение скорой помощи построят на Гражданском проспекте

Начальная цена контракта на строительство составляет 258, 4 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на строительство нового отделения скорой медицинской помощи на 8 бригад в ГУЗ "Городская поликлиника № 112". Как стало известно Piter.TV из данных портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 258, 4 млн рублей.

Объект будет располагаться на Гражданском проспекте. Он будет представлять собой административно-бытовое здание с Гаражом на 8 машин. Общая площадь объекта составит 1181,2 кв.м. Отделение будет работать круглосуточно, в нём будет трудиться 1 выездная бригада, состоящая из врача и фельдшера скорой медицинской помощи, старшего врача и фельдшера по приему вызовов.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 28 марта.

Ранее мы сообщили о том, что на участок улично-дорожной сети в западной части Мурино готовы выделить 151 млн рублей.

Фото: Piter.TV