Сразу 200 петербуржцев получили травмы в первые дни гололеда

Больше всего падений на льду зафиксировано в воскресенье, 1 декабря.

Гололед принес Петербургу первую волну массового травмирования граждан. За воскресенье и понедельник в травмпункты города обратились 200 человек с травмами, характерными для падения на льду. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на комитет благоустройства. Эксперты уточнили, что самым опасным днем оказалось воскресенье, 1 декабря: тогда травмы получили 123 человека. Случаи травмирования происходили во всех без исключения районах города. Еще 77 жертв скользких улиц обрели свое место в хронике городской медицины в понедельник, 2 декабря.

Причиной участившихся случаев "уличных травм" стало резкое изменение погоды. С первого дня декабря в Петербурге продолжается снегопад, при этом в светлое время суток похолодание чередуется с потеплением. Это приводит к образованию ледяной корки на пешеходных и автомобильных дорогах. Журналисты отмечают, что на борьбу со стихией вышли более семи сотен единиц техники и около тысячи рабочих.

Ранее мы писали, что в Петербурге запустили горячую линию по очистке дворов от снега.