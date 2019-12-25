Трассу "Кола" перекроют на два часа из-за проезда яхты "Святой Петр" через Свирь

Автовладельцам необходимо продумать маршрут заранее.

В субботу, 18 июля, автомобили не смогут проехать по Мурманскому шоссе в течение 2-х часов. Движение остановится из-за разводки моста через реку Свирь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Переправу придется развести в связи с проходом по реке яхты "Святой Петр": максимальный высотный габарит судна составляет 15 метров. Движение перекроют с 8:50 до 10:50 утра.

Водителей убедительно просят заранее продумывать оптимальный маршрут.

Ранее мы рассказали о том, что график разводки мостов в Петербурге снова изменят из-за репетиции парада ВМФ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"