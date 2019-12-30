Транспортной системе Петербурга помогут из Москвы. Вот на что нашлись деньги

Всего на транспортную инфраструктуру будет выделено 7,1 миллиарда рублей.

Петербург получит из федерального бюджета внушительный транш на строительство дорог. Распоряжением правительства РФ Северная столица получит 7,1 миллиарда рублей в рамках ведомственной целевой программы по содействию развития дорог.

Установлено, что в 2021-м году из этой суммы Северная столица получит 3,7 миллиарда рублей, а годом позже — 3,4 миллиарда рублей. Межбюджетный трансферт из федерального бюджета утвержден соглашением, которое подписал губернатор Петербурга. С городской стороны оно подписано 30 декабря вице-губернатором Эдуардом Батановым.

Финансы будут направлены на 2-й этап реконструкции Приморского и Петрозаводского шоссе, возведение Южной магистрали от Волхонского шоссе до Соколиной улицы, а также строительство улицы Сарицкой от Соколиной улицы до Петербургского шоссе (Южно-Волхонская дорога). Деньги также будут выделены на возведение транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, первый этап строительства Южной широтной магистрали.

В рамках работ на Приморском шоссе дорогу присоединят к деловому кварталу "Лахта Центр" и сделают эстакадные съезды к Приморскому шоссе и улице Савушкина.

Ранее мы сообщили о том, на какую сумму подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга с 1 января 2020 года.

Фото: Pixabay