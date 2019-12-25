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Транспортные льготы в Петербурге расширят
Сегодня, 17:10
133
smirenny

Транспортные льготы в Петербурге расширят

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Например,

Во вторник, 29 декабря, в комитете по транспорту отметили, что в скором времени  непопулярные среди пассажиров проездные упразднят, а сферу влияния карты "Подорожник" расширят. Об этом сообщил "Петербургский дневник" 

Так, горожане получат возможность ездить в пригородных поездах, а вот билеты на 2-7 суток, многоразовые проездные на метро, некоторые месячные билеты на наземный транспорт, а также билет на десять суток и бумажные абонементы на проезд в городе планируют упразднить. 

Жетонами пользуются  13% пассажиров метрополитена, остальные выбирают более выгодные проездные тарифы. 

Ранее мы писали, что за год число пассажиров в метро Петербурга сократилось на треть.

Фото: Piter.TV

Теги: транспортная льгота, транспортные льготы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Зиновеев Руслан
Сегодня 18:22

 
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