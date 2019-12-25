Транспортные льготы в Петербурге расширят

Во вторник, 29 декабря, в комитете по транспорту отметили, что в скором времени непопулярные среди пассажиров проездные упразднят, а сферу влияния карты "Подорожник" расширят. Об этом сообщил "Петербургский дневник"
Так, горожане получат возможность ездить в пригородных поездах, а вот билеты на 2-7 суток, многоразовые проездные на метро, некоторые месячные билеты на наземный транспорт, а также билет на десять суток и бумажные абонементы на проезд в городе планируют упразднить.
Жетонами пользуются 13% пассажиров метрополитена, остальные выбирают более выгодные проездные тарифы.
Ранее мы писали, что за год число пассажиров в метро Петербурга сократилось на треть.
Фото: Piter.TV
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