Трамвайные пути на Политехнической улице отремонтировали

В общей сложности в этом году планируется отремонтировать 20 километров трамвайных путей.

В среду, 29 марта, в Калининском районе Петербурга закончили ремонтировать трамвайные пути на Политехнической улице. Движение открыли на участке от площади Мужества до улицы Шателена. Об этом рассказали в пресс-службе КРТИ.

Подрядчик демонтировал трамвайное полотно, заменил рельсошпальную решетку и уложил новый асфальт. Специалисты использовали рельсы повышенной прочности. Позже займутся восстановлением благоустройства.

В общей сложности в этом году планируется отремонтировать 20 километров трамвайных путей.

Ранее на Среднеохтинском проспекте произошло тройное ДТП. В результате случившегося на дороге произошел затор.

Фото: piter.tv