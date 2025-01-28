Трамвай сошёл с рельсов в Выборгском районе Петербурга

Инцидент произошёл вечером 29 июня на пересечении проспектов Луначарского и Энгельса. По предварительным данным, пострадавших нет. Движение трамваев временно приостановлено, на месте работает аварийная бригада.

Вечером 29 июня в Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. Инцидент случился на пересечении проспекта Луначарского и проспекта Энгельса. Как сообщает КП-Петербург, трамвай сошёл с рельсов и снёс дорожный знак.

Предположительно, никто из пассажиров не пострадал. Инцидент произошёл около восьми часов вечера. Движение трамваев по маршруту временно остановлено. На месте уже работает аварийная бригада, которая занимается возвращением вагона на рельсы.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)