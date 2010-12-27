У трамвая № 60 продлили маршрут и сократили интервал движения

Также трамвай сможет ездить быстрее.

Маршрут трамвая №60 продлили до станции "ЛЭМЗ", также в общественном транспорте будут новые и низкопольные вагоны, сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

По новому режиму работы трамвай соединит завод "Северная Верфь" через метро "Автово" и "ЛЭМЗ". В качестве 24 новых вагонов выступят модели "Витязь-М" 2019 года и "ТрамРус" 2014 года. Благодаря обновлению путей и инфраструктуры трамвай сможет развивать скорость до 18 км/час, ранее - 15,7 км/ч.

В пресс-службе "Горэлектротранса" пообещали, что интервал движения составит 3 минуты. Также чаще станет ходить и трамвай №36.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что карета стала "жертвой" эвакуатора в центре Петербурга.

Фото: electrotrans.spb.ru