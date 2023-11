Трамп считает, что про Украину не говорят из-за плохого положения дел в стране

Экс-глава США оценил развитие украинского конфликта.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что все в мире перестали говорить про киевский режим и ситуацию в стране, так как дела у Вооруженных сил Украины идут плохо. Соответствующее заявление экс-лидер Белого дома сделал в ходе своего выступления на митинге перед сторонниками, организованного на территории штата Техас. Представитель Республиканской партии СШа уточнил, что если бы он оставался главой государства, то регионального кризиса между Киевом и Москвой можно было бы избежать.

Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп считает, что из-за политики Байдена США теперь изолированы.

Фото и видео: YouTube / The Times and The Sunday Times