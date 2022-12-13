Трамп считает, что при администрации Байдена США катятся в ад

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что при администрации действующего главы государства, представитель Демократической партии Джо Байдена страна катится в ад. Такую оценку политик озвучил во вторник, выступая в собственной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. В очередной раз эксперт раскритиковал оппонентов, которые инициировали слежку за его предвыборным штабом, а также провели "лживые расследования" в отношении приписываемых ему связях с Россией и Украиной. Трамп подчеркнул, что демократы решили нарушить конституцию и изменить законодательство в вопросе избирательного права. Это привело, по мнению Трампа, к подтасовкам результатов выборов в некоторых штатах.
Сфабрикованный импичмент номер один, сфабрикованный импичмент номер два, незаконный и неконституционный обыск в Мар-а-Лаго... Все бы обернулось в нашу пользу. Не в мою пользу, а в нашу пользу, потому что наша страна катится в ад.
Дональд Трамп, экс-глава США
Дональд Трамп добавил, что недавно ему стало ясно о том, что Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США вступили в сговор с социальными сетями для того, чтобы не допустить распространения нелицеприятных сведений о сыне лидера Белого дома Хантере Байдене. Политик подчеркнул, что эта ситуация делает всю семью Байденов преступниками.
Адвокат: Трамп заявит в суде о невиновности, сообщил адвокат.
Фото и видео: Telegram / The Telegraph
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