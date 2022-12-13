Трамп считает, что при администрации Байдена США катятся в ад

Экс-глава США рассказал о том, как демократы пытаются нарушать законодательство страны.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что при администрации действующего главы государства, представитель Демократической партии Джо Байдена страна катится в ад. Такую оценку политик озвучил во вторник, выступая в собственной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. В очередной раз эксперт раскритиковал оппонентов, которые инициировали слежку за его предвыборным штабом, а также провели "лживые расследования" в отношении приписываемых ему связях с Россией и Украиной. Трамп подчеркнул, что демократы решили нарушить конституцию и изменить законодательство в вопросе избирательного права. Это привело, по мнению Трампа, к подтасовкам результатов выборов в некоторых штатах.

Сфабрикованный импичмент номер один, сфабрикованный импичмент номер два, незаконный и неконституционный обыск в Мар-а-Лаго... Все бы обернулось в нашу пользу. Не в мою пользу, а в нашу пользу, потому что наша страна катится в ад. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп добавил, что недавно ему стало ясно о том, что Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США вступили в сговор с социальными сетями для того, чтобы не допустить распространения нелицеприятных сведений о сыне лидера Белого дома Хантере Байдене. Политик подчеркнул, что эта ситуация делает всю семью Байденов преступниками.

Адвокат: Трамп заявит в суде о невиновности, сообщил адвокат.

Фото и видео: Telegram / The Telegraph