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Трамп назвал ключевые вопросы в торговых переговорах с Японией

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Американский президент прибыл в Японию с четырёхдневным деловым визитом.

Президент США Дональд Трамп отметил хороший прогресс, который прослеживается в торговых переговорах с Японией. Об этом глава Белого дома сообщил в социальных сетях.

В Twitter Трамп написал, что большое внимание во взаимодейсвтиии двух стран уделяется вопросам сельского хозяйства и мяса.

В эту субботу президент США прибыл в Японию с четырёхдневным деловым визитом, во время которого уже встретился с премьер-министром Синдзо Абэ и сыграл с ним в гольф. Также у Трампа запланирована встреча императором Нарухито.

Фото: открытые источники 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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