Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Дата визита Зеленского в Америку пока не объявлена.

Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского приехать в Вашингтон с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Команда Зеленского поблагодарила Трампа за приглашение и отметила, что глава Украины считает очень важным новый законопроект конгресса. Согласно нему США готовы предоставить Украине статус главного военно-политического союзника.

Дата визита Зеленского в Америку пока не объявлена. Издание "Зеркало недели" предположило, что он посетит Вашингтон после встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в конце июня.

Фото: соцсети