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Трамп пожелал примирения РФ и Украины

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Глава США считает, что это будет полезно для всего мира.

Президент США хотел бы, чтобы Россия и Украины наладили отношения. Так он ответил на вопрос журналистов касательно ситуации вокруг стран. 

Трамп отметил, что дружба Киева и Москвы была бы "замечательна для всего мира". 

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию",
- передает слова американского лидера пул Белого дома.

Ранее российский президент сказал, что объединение Украины с Россией создаст для Европы "глобального конкурента". В связи с этим Запад предпринимает определенные действия, чтобы этого не произошло. 

Видео: YouTube / The White House, kremlin

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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