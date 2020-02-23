Трамп пожелал примирения РФ и Украины

Глава США считает, что это будет полезно для всего мира.

Президент США хотел бы, чтобы Россия и Украины наладили отношения. Так он ответил на вопрос журналистов касательно ситуации вокруг стран.

Трамп отметил, что дружба Киева и Москвы была бы "замечательна для всего мира".

"Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию",

- передает слова американского лидера пул Белого дома.

Ранее российский президент сказал, что объединение Украины с Россией создаст для Европы "глобального конкурента". В связи с этим Запад предпринимает определенные действия, чтобы этого не произошло.

Видео: YouTube / The White House, kremlin