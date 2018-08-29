Трамп показал журналистам "красную карточку" на встрече с президентом FIFA Инфантино

В сети опубликовано видео со встречи Президента США и Президента FIFA.

Во вторник во время встречи Дональда Трампа с Джанни Инфантино американский президент показал красную карточку журналистам.

Недавно в России прошел всемирный праздник футбола - Чемпионат Мира по футболу 2018. Преемником Чемпионата стали США. Владимир Путин передал эстафету Дональду Трампу. Во вторник состоялась встреча Дональда Трампа и Джанни Инфантино, Президента FIFA. Инфантино подарил Трампу именную футболку и желтую и красную карточки, объяснив их предназначение. После слов о дисквалификации и красной карточкой Дональд Трамп с улыбкой показал красную карточку журналистам. В зале раздался дружный смех.

Видео: Yıldız Ay