Трамп эмоционально прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

Впрочем, в своей реакции президент США не раскрыл практически никаких фактов касательно инцидента в Сирии.

Борьба с международным терроризмом, энергетический потенциал региона и статус "мирового полицейского" - Дональд Трам внес ясность относительно присутствия военных США в Сирии. Об этом сообщает RT со ссылкой на пост президента Америки в Twitter. Запись главы государства получилась достаточно пафосной и эмоциональной, - отмечают эксперты.

Поводом для поста стали новости о массовом присутствии американских комботантов в поселениях САР в непосредственной близости от нефтяных полей. Речь идет о стратегически значимом регионе на северо-востоке Сирии. По словам Дональда Трампа, военные США действительно размещены на указанных территория. Это связано с особым вниманием американских властей к нефтяным месторождениям в САР.

Нефтяные месторождения, о которых говорилось в моей вчерашней речи о Турции и курдах, удерживались террористами, пока Соединённые Штаты не захватили их с помощью курдов. Мы никогда не позволим боевикам овладеть ими Дональд Трамп

Отметим, что это не первое высказывание высокопоставленных чиновников из США по данной теме. Ранее интерес к пребыванию возле нефтяных месторождений на Севере Сирии проявлял глава Пентагона Марк Эспер.