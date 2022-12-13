Трамвай сошёл с рейсов на Петергофском шоссе

Движение общественного транспорта на участке временно изменили.

В воскресенье, 26 февраля, на Петергофском шоссе произошло ДП с участием трамвая №60: электротранспорт сошёл с рейсов. Подробности привела пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Инцидент случился недалеко от улицы Десантников. На время устранения неполадок движения транспорта на участке временно изменено.

Так, в прямом направлении трамвайный маршрут №60 временно следует от ЛЭМЗ по своей трассе, далее от улицы Доблести по проспекту Стачек. Обратно транспорт едет от Северной верфи по своей трассе.

Ранее мы сообщили о том, что на Энгельса трамвай сбил восьмиклассника под психотропом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Юра Зыков)