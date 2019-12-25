После прибытия на Тихоокеанский флот "Яков Баляев" начнут готовить к программе заводских ходовых испытаний.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что тральщик "Яков Баляев" начал переход на Тихоокеанский флот. Об этом сообщил главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Отмечается, что командование ВМФ приступило к оснащению минно-тральных сил Тихоокеанского флота новейшими кораблями противоминной оборон. После "Яков Баляев" начнут готовить к программе заводских ходовых испытаний.

Корабль проекта 12700 был спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и представляет собой новое поколение кораблей противоминной обороны. Его предназначение – поиск и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.

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