Очевидцы рассказали, что огонь был потушен до приезда пожарных.

Трактор засыпал снегом горящий автомобиль каршеринга в Приморском районе города. О происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Выяснилось, что инцидент произошёл на перекрёстке Туристской улицы и Богатырского проспекта.

На перекрёстке Богатырского пр. и Туристской улицы горит автомобиль каршеринга Делимобиль. Не доехал... – написал очевидец в группе.

Как стало известно Piter.tv, у автомобиля произошло возгорание в моторном отсеке, потом передняя часть кузова загорелась открытым пламенем.

Происходящее заметил водитель трактора, который расчищал улицу. Он с помощью снега и потушил огонь.

Очевидцы рассказали, что огонь был потушен до приезда пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что ДТП с участием доставщика еды на велосипеде и авто в Петербурге попало на видео. Информация о состоянии здоровья курьера не поступала.

Видео: vk.com/spb_today