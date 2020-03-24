Трактор засыпал снегом горящий автомобиль каршеринга в Приморском районе города. О происшествии рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Выяснилось, что инцидент произошёл на перекрёстке Туристской улицы и Богатырского проспекта.
На перекрёстке Богатырского пр. и Туристской улицы горит автомобиль каршеринга Делимобиль. Не доехал...
– написал очевидец в группе.
Как стало известно Piter.tv, у автомобиля произошло возгорание в моторном отсеке, потом передняя часть кузова загорелась открытым пламенем.
Происходящее заметил водитель трактора, который расчищал улицу. Он с помощью снега и потушил огонь.
Очевидцы рассказали, что огонь был потушен до приезда пожарных.
Ранее мы сообщали о том, что ДТП с участием доставщика еды на велосипеде и авто в Петербурге попало на видео. Информация о состоянии здоровья курьера не поступала.
Видео: vk.com/spb_today
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