  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:12
213
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Трагически погибла чемпионка мира по фигурному Екатерина Александровская

0 0

Предположительно, Александровская выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что трагически погибла чемпионка мира по фигурному Екатерина Александровская. Об этом сообщает сообщает телеканал РЕН ТВ.

Предположительно, Александровская выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Девушка скончалась на месте от полученных травм. 

Известно, что Александровская ранее преходила тренировку  в Канаде, где она получила травму. После этого фигуристка вернулась в Россию. 

Ранее мы сообщали о том, что непобежденный американский боксер погиб в ДТП в 24 года.

Видео:YT / Patinaje Artistico

Теги: екатерина александровская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии