Предположительно, Александровская выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что трагически погибла чемпионка мира по фигурному Екатерина Александровская. Об этом сообщает сообщает телеканал РЕН ТВ.

Предположительно, Александровская выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Девушка скончалась на месте от полученных травм.

Известно, что Александровская ранее преходила тренировку в Канаде, где она получила травму. После этого фигуристка вернулась в Россию.

Ранее мы сообщали о том, что непобежденный американский боксер погиб в ДТП в 24 года.

Видео:YT / Patinaje Artistico