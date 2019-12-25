  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Непобежденный американский боксер погиб в ДТП в 24 года
Сегодня, 8:32
61
MShaffter

Непобежденный американский боксер погиб в ДТП в 24 года

0 0

Автомобиль боксера вылетел на встречку и столкнулся с двумя автомобилями.

В автомобильной аварии погиб непобежденный боксер Тревелл Мазион (Black Magic).

Для любителей бокса в США стало шокирующим известие о гибели молодого 24-летнего боксера Тревелла Мазиона. Он погиб в ДТП в Техасе, сообщает CeBe News. Его "Кадиллак" вылетел на встречку, задел Nissan Sentra и врезался в Honda Pilot. Боксер погиб на месте аварии. 61-летний водитель "Хонды" от полученных травм скончался в больнице. Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП.

Тревелл Мазион (Black Magic) выступал в среднем весе. Его считали непобежденным боксером. В январе он нокаутировал Фернандо Костанеду за 58 секунд. Это был его последний поединок. 

Ранее:Боец ММА зверски убит после вечеринки в честь своего 30-летнего юбилея

Фото:CeBe News

Теги: бокс, в мире, лобовое дтп, мировые новости, смертельное дтп, спорт, трэвелл мэзион
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии