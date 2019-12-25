Непобежденный американский боксер погиб в ДТП в 24 года

Автомобиль боксера вылетел на встречку и столкнулся с двумя автомобилями.

В автомобильной аварии погиб непобежденный боксер Тревелл Мазион (Black Magic).

Для любителей бокса в США стало шокирующим известие о гибели молодого 24-летнего боксера Тревелла Мазиона. Он погиб в ДТП в Техасе, сообщает CeBe News. Его "Кадиллак" вылетел на встречку, задел Nissan Sentra и врезался в Honda Pilot. Боксер погиб на месте аварии. 61-летний водитель "Хонды" от полученных травм скончался в больнице. Полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП.

Тревелл Мазион (Black Magic) выступал в среднем весе. Его считали непобежденным боксером. В январе он нокаутировал Фернандо Костанеду за 58 секунд. Это был его последний поединок.

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Фото:CeBe News