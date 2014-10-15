Прокуратура Ленобласти поставила на контроль ход расследования ДТП в Тосненском районе

Прокуратура Ленобласти занимается ДТП, в котором столкнулись сразу три транспортных средства, среди которых туристический автобус.

Тосненской городской прокуратурой поставлена на контроль проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 21 августа 2023 года на 1 км. автодороги "Ям-Ижора – Никольское". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

По данным ведомства, водитель автомобиля Газель, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где по касательной задел туристический автобус Mercedes.

В последующем между автомобилями произошло лобовое столкновение, после которого Газель"отлетела в автомобиль Toyota.

Водитель и пассажиры туристического автобуса в дорожно-транспортном происшествии не пострадали. Дело стоит на прокурорском контроле.

Ранее сообщалось, что в массовом ДТП на трассе М-10 пострадали два человека.

Фото: прокуратура Ленобласти