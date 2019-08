Торжественное открытие кинофестиваля "Большая Любовь. Санкт-Петербург"

В киноцентре "Великан пар" покажут голливудский фильм "See you soon".

Во вторник, 27 августа, в Петербурге откроется фестиваль фильмов о городе "Большая Любовь. Санкт-Петербург". Картины, которые выбрали для программы, представят режиссеры, актеры и киноведы. Торжественное открытие фестиваля состоится в киноцентре "Великан парк" (Александровский парк, 4/3) в 18:30. Там покажут голливудский фильм "See you soon", который рассказывает историю любви американского футболиста и русской девушки из Петербурга. Помимо "Великан парка", фестиваль пройдет в киноцентре "Ленфильм" (Каменноостровский проспект, 10). Перед каждым показом фестивальных фильмов нужно зарегистрироваться на Timepad. Когда: 27 августа в 18:30 Место: киноцентр "Великан парк" (Александровский парк, 4/3) Фото: Pixabay