Топ-модель Белла Хадид трогательно поздравила знаменитую сестру Джиджи Хадид с днем рождения

Белла опубликовала очень милый и трогательный пост в своем профиле Instagram, где выразила сестре слова любви и благодарности за ее поддержку и заботу. Также она приложила к поздравлению редкие детские фото сестер.

Топ-модель Белла Хадид самая первая поздравила свою родную сестру Джиджи с днем ее рождения. Так, в знаменательный день, 23 марта, Белла опубликовала очень милый и трогательный пост в своем профиле Instagram, где выразила сестре слова любви и благодарности за ее поддержку и заботу. Также она приложила к поздравлению редкие детские фото сестер.

С днем рождения, моя лучшая подруга по крови и по моему личному выбору. Как же мне повезло! В тебе все самое хорошее, мое любимая сестра. Твоя эмпатия, любовь, преданность и рабочая этика — это всего лишь некоторые причины, по которым тебя многие так любят. Твоя креативность и энергия удивляют меня каждый день! Ты и твои стремления вдохновляют меня. Я всегда буду с тобой. Я — твоя самая большая поклонница и хочу отметить все твои дни рождения. Люблю тебя, мой солнечный комочек. произнесла Белла Хадид

Обе сестры известны как топ-модели, заключившие контракты с ведущими мировыми модельными агентствами и домами мод. Также весьма популярны и родители девушек: отец, Мохамед Хадид - крупнейший владелец строительной компании в Штатах, мать, Иоланда Хадид - не менее востребованная модель. К слову, семья Хадидов дружна с еще одним популярным семейством - Кардашьянами.